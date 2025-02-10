オーナー代行の衣笠剛氏が7日に死去、享年76歳ヤクルトは10日、代表取締役会長CEOオーナー代行の衣笠剛氏が7日に死去したと発表した。享年76歳。衣笠氏は日大から1971年にヤクルト本社に入社。2011年に球団の代表取締役社長兼オーナー代行に就任し、2023年に会長となった。今年の元旦には球団HPに新年の挨拶を掲載。補強や球場の環境整備、SNSなどにも言及。「高津臣吾監督指揮の下、『セントラル・リーグ優勝』『日本一』を