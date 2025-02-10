福岡県警早良署は10日、福岡市早良区次郎丸1丁目6番付近で6日午前8時ごろ発生した女子児童らへのつきまとい事案について、行為者が分かり解決したことを防犯メールで報告した。地域のパトロールなど、協力に感謝した。