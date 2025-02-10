２月14日に行なわれるガンバvs.セレッソの“大阪ダービー”で幕を開ける2025シーズンのJリーグ。『サッカーダイジェスト』では開幕に先立ち、J全60クラブの情報が満載の『2025 J１＆J２＆J３選手名鑑』を刊行した。この名鑑の制作に際し、各クラブに協力をいただき、選手たちへ様々なアンケートを実施。その中から本稿では、「好きな女性芸能人」の回答を集計（J１クラブのみ）し、トップ20を発表する。栄えある１位は永野芽