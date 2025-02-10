サカイ引越センター [東証Ｐ] が2月10日後場(14:20)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比9.0％減の81.6億円に減り、通期計画の131億円に対する進捗率は62.2％にとどまり、5年平均の67.2％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比26.2％増の49.5億円に伸びる計算になる。 直