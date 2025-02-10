９日に放送された日本テレビ系ドラマ「ホットスポット」では、宇宙人の高橋（角田晃広）が、清美（市川実日子）の助言で、勤務先のホテルの支配人・奥田（田中直樹）だけではなく、同僚を宇宙人だと言い続ける由美（夏帆）に、自分が宇宙人であることを打ち明けてしまうが、ネットでは「由美ちゃんだけは…」などの悲鳴が上がった。この日の「ホットスポット」では、「月曜から夜ふかし」のスタッフ・岸本（池松壮亮）と松崎（