元横浜（現DeNA）監督の牛島和彦氏（63）が、高橋慶彦氏（67）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。ロッテ時代の思い出を振り返った。1986年12月、落合博満氏と「世紀のトレード」として球史に残る4対1の交換トレードでロッテへ移籍した。ロッテは当時・有藤道世（通世）監督。牛島氏は有藤監督について「すっごい選手思い。その代わりメチャクチャ厳しい」と懐かしそうに振り返った。当時鹿児島で行っていた春季キャ