福島県警双葉署は８日、ホテルの女湯脱衣所に忍び込んだとして、北海道警機動隊巡査（２４）を建造物侵入容疑で逮捕した。「性的欲求を満たすためだった」と容疑を認めているという。発表によると、巡査は７日午後１０時３５分頃、富岡町のホテルの女湯脱衣所に侵入した疑い。脱衣所には複数人がいて、身支度中の１０歳代女性が巡査を見つけて声をかけたところ、逃走した。相談を受けたホテルが通報し、防犯カメラの映像などか