Phil Stewart[ワシントン ７日 ロイター] - ヘグセス米国防長官は７日の国防総省職員に対する訓示で、これまで米軍内で推進されてきた多様性を目指す取り組みを改めて強く非難した。ヘグセス氏は「軍の歴史上、最も愚かなフレーズは『われわれの多様性こそ強さだ』であると思う」と語り、自身の任期中は誰でも公正に処遇するつもりだと付け加えた。国防総省における多様性・公平性・包摂性（ＤＥＩ）の推進について分断をもた