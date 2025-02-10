[ジュネーブ ７日 ロイター] - 国連合同エイズ計画（ＵＮＡＩＤＳ）は７日、トランプ米政権が資金援助を停止した場合、今後４年間で６３０万人がエイズウイルス（ＨＶＩ）感染症とエイズで死亡する可能性があると警鐘を鳴らした。ＵＮＡＩＤＳのクリスティン・ステグリング副事務局長は記者団に対し、米政府が先月打ち出した対外援助凍結では、ＨＩＶ／エイズ・プログラムに適用除外措置が講じられたものの、将来については多