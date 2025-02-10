Yoshifumi Takemoto［東京１０日ロイター］ - 岩屋毅外相は１０日の衆院予算委員会で、自身が同席した日米首脳会談で、トランプ米大統領側から防衛費の増額や関税に関する話はなかったと述べた。太栄志委員（立憲）への答弁。太委員は防衛費のさらなる増額要求の有無も質問した。岩屋外相は「日本の防衛力増強の努力を丁寧に説明し、基本ご理解いただいたと受け止めている」と回答した。首脳会談の共同声明に盛り込まれた