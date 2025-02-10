Julia PaynePhilip Blenkinsop[ブリュッセル ８日 ロイター] - カナダのエング国際貿易相は８日、カナダと同様にトランプ米政権から輸入品への関税引き上げを突きつけられている欧州連合（ＥＵ）との経済的な結びつきを深め、国際的な貿易ルールを堅持することを望んでいると述べた。ＥＵとカナダは、２０１７年の自由貿易協定（ＦＴＡ）の締結後に貿易額が６５％増加した。２１年には原材料の分野でもパートナーシップを結