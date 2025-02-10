トモニホールディングス [東証Ｐ] が2月10日後場(14:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比26.9％増の203億円に伸び、通期計画の226億円に対する進捗率は90.1％に達し、5年平均の79.0％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比59.0％減の22.4億円に大きく落ち込む計算になる。