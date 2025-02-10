ノア１１日の東京・後楽園ホール大会でタイトル戦を行うＧＨＣナショナル王者の遠藤哲哉（３３）と挑戦者・征矢学（４０）が激しく火花を散らした。遠藤と征矢は決戦を控えた１０日、都内で行われた調印式と会見に出席。互いにナショナル王座のベルトの声が聞こえるようになったとうそぶき、征矢が「ナショナル君、顔色悪いぞ。大丈夫か？待ってろ。もう少しだ。おれが必ず素晴らしい世界に連れていってやる」と語り掛ければ