モデルで女優の畑野ひろ子が１０日までに自身のＳＮＳを更新。１６回目の結婚記念日を迎えたことを報告し、夫で元サッカー日本代表の鈴木啓太氏との夫婦ショットを公開した。インスタグラムで「先日１６回目の結婚記念日を迎えました」と報告した畑野。「当日はバタバタとしてしまったのでドライブがてらお祝いランチ」と続け、鈴木氏と食事を楽しむ様子をアップ。あわせて、記念日のデザートプレートやラテアートなども披