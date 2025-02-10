【モデルプレス＝2025/02/10】住宅設備にまつわるソリューションを提供しているキンライサーが10日、公式X（旧Twitter）を更新。フジテレビのCM放送再開にあたって「多くのご意見をいただいている」と報告し、憶測を完全に否定した。【写真】深夜2時半まで続いたフジ会見 怒号飛び交う◆キンライサー、フジテレビのCM放送再開 憶測を否定同社は「CMの再開に関して、先日のコメントでもお伝えした通り、さまざまなご意見があるのは