アジア株香港株大幅続伸、トランプ「デミニミス」維持を好感DeepSeek導入受け通信大手上昇 東京時間14:00現在 香港ハンセン指数 21405.27（+271.73+1.32%） 中国上海総合指数 3313.75（+10.08+0.31%） 台湾加権指数 23218.85（-259.42-1.10%） 韓国総合株価指数 2520.50（-1.42-0.06%） 豪ＡＳＸ２００指数 8485.90（-25.53-0.30%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77210.81（-649.38