東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【米国】 トランプ米大統領 月曜日に全ての国を対象に鉄鋼とアルミニウムへの25%関税を発表する 火曜日か水曜日に米輸入品に課税している国々への相互関税を発表する カナダを米国の51番目の州にすることを本気で考えている トランプ米大統領が中国への「デミニミス・ルール」