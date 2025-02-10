【ソウル聯合ニュース】韓国の国会事務処は１０日、革新系最大野党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）代表の国会議員除名と憲法裁判所の李美善（イ・ミソン）裁判官、鄭桂先（チョン・ゲソン）裁判官の弾劾を求める国民同意請願が成立条件を満たしたと発表した。国会のホームページに掲載された国民同意請願は、３０日以内に賛同者が５万人を超えると国会常任委員会で審議される。５日に掲載された李在明氏の除名に関する