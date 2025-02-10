企業の倒産件数が33か月連続で増加し、今年度1年間では、1万件を超える可能性が出てきました。帝国データバンクによりますと、1月の全国の企業倒産は、去年と比べて130件多い830件となりました。倒産件数が前の年を上回るのは33か月連続で、1月の倒産が800件を超えたのは、2014年以来、11年ぶりです。▼人手不足などを背景に、サービス業の倒産が200件を超えたほか、▼物価高による節約志向の高まりで、小売業の倒産は去年より30%