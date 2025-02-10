横浜キヤノン・イーグルス ラグビーの話題です。大分をセカンドホームにする横浜キヤノン・イーグルスが5連勝を目指したクボタスピアーズとの一戦、ワンプレーの怖さを知ることとなりました。 開幕2連敗のあと、4連勝と波に乗るイーグルス。この試合でも前半3分に嶋田が先制のトライをあげると…。33分にはオーストラリア代表のロック、マシュー・フィリップ。さら