2月9日 公開 マックスファクトリーの公式Xより マックスファクトリーは2月9日開催の「ワンダーフェスティバル2025[冬]」にて、「figma 井之頭五郎」のリニューアル商品を展示した。 本商品は、「劇映画 孤独のグルメ」の公開を記念して「figma 井之頭五郎」をリニューアルしたもの。俳優の松重豊さんが演じる「井之頭五郎」をアクションフィギュアシリー