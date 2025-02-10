2月9日、「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON」B1第21節GAME2が各地で開催された。 西地区2位の島根スサノオマジックはホームで東地区7位の茨城ロボッツと対戦。安藤誓哉が28得点、ニック・ケイが17得点とチームのスコアラーが躍動し、島根が84－74で2連勝を飾った。 中地区4位のサンロッカーズ渋谷はアウェーで西地区首位の琉球ゴールデンキングスと対戦。ベ