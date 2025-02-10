横浜F・マリノスは10日、今月8日にMF天野純に第2子となる女の子が誕生したことを報告した。天野はクラブを通じて「無事に元気に産まれてきてくれて大変うれしく思うのと同時に、命がけで産んでくれた妻に感謝したいと思います。自分自身は、妻や子どもたちを守っていくために、ピッチの上で皆さんの期待に応え、『横浜に虹をかけられるよう』に頑張ります。そして、今後も家族のため、横浜F・マリノスのために全力を尽くしてい