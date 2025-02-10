Jリーグは10日、2025シーズンの応援ソングがLittle Glee Monsterの「For Decades」に決まったことを発表した。Jリーグによると今季からの取り組みとして、毎シーズンの象徴となる楽曲を「シーズン応援ソング」として制作するという。「Jリーグ全体のテーマソング「J’S THEME(Jのテーマ)」と共に、音楽を通じてJリーグの熱狂や感動を広く発信すると共に、ファン・サポーターにとってシーズンの思い出や心揺さぶる記憶を思い出