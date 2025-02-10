[故障者情報]カターレ富山は10日、MFガブリエル・エンリケが1月15日のトレーニング中に負傷して左膝内側半月板損傷と診断されたことを発表した。全治約3か月と伝えている。エンリケは昨季のJ3で9試合に出場。チームは今季からJ2を戦う。