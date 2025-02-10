ファジアーノ岡山は10日、ファジアーノ岡山U-18に所属するFW末宗寛士郎(17)とDF千田遼(17)がプロ契約を締結し、今季からトップチームに昇格することを発表した。4月から高校3年生となる両選手は、クラブ史上初めて高校2年生でのトップチーム昇格となる。両選手とも昨年にU-17日本代表入りを果たしており、今季の2種登録はすでに完了している。また千田はU-18Jリーグ選抜に選出され、8日のNEXT GENERATION MATCHにも出場してい