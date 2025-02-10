[故障者情報]横浜F・マリノスは10日、DFトーマス・デンが左足関節靱帯損傷で全治4週間の見込みと診断されたことを発表した。また、DF埜口怜乃は右ハムストリング肉離れで全治5か月の見込みとなっている。デンは今季アルビレックス新潟から加入。1月29日の練習中に負傷したという。埜口は横浜F・マリノスユースからの昇格組で、1月29日に負傷して今月5日に手術を行った。横浜FMは今月12日にAFCチャンピオンズリーグエリートの