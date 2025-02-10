アドウェイズ [東証Ｐ] が2月10日後場(14:30)に決算を発表。24年12月期の連結経常利益は前の期比61.7％減の5億円になり、25年12月期も前期比66.2％減の1.7億円に大きく落ち込む見通しとなった。3期連続減益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比3.35円増の6.35円に大幅増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比60.6％減の1.6億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前