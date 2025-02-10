ASTRO（アストロ）のCHA EUN-WOO（チャウヌ）が自身のInstagramを更新。サウナ上がりの姿を始め、共演の俳優たちとの楽しいオフショットを披露した。 【写真＆動画】湯気が上がるチャウヌ（7枚目）／仲間と過ごす自然体のチャウヌの表情 チャウヌをはじめとする韓国の人気俳優たちが田舎暮らしを体験する韓国のバラエティ番組『フィンランド間借りぐらし』（日本では「U-NEXT」で配信中）。フィンランドの自然の中で際立つチャウ