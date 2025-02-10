【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「元素については、受験のときにめちゃくちゃ勉強していて興味がありました」（FANTASTICS中島颯太） FANTASTICSの中島颯太が、3月15日に放送されるNHK Eテレ『世界は元素でできている』の#2軽音楽部で描く「磁石の中の世界」に出演することが決定した。 謎の呪文“水平リーベ”で始まるとっつきにくい元素の世界を擬人化し、爽やかな青春学園ドラマで描く『世界は元素でできて