共和コーポレーション [東証Ｓ] が2月10日後場(14:30)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比0.1％減の7.7億円となり、通期計画の12.7億円に対する進捗率は60.6％にとどまり、5年平均の64.1％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比50.1％増の5億円に拡大する計算になる。