お笑いコンビ「パーパー」のあいなぷぅ（31）が10日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に出演。占いの結果や、占い師の対応に不満を漏らした。昨年11月にテレビ番組で「結婚がしたいんです」と真剣に婚活に取り組んでいると語っていたあいなぷぅ。過去の占いで「30歳で出会いがある」と言われていたが、この日、「31歳に最近なった」と報告した。運命の出会いがあると言われていたにもかかわら