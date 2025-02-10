JA共済による全国の小・中学生を対象にした「書道コンクール」および「交通安全ポスターコンクール」の表彰式が7日、東京・千代田区のJA共済ビルで開催され、大賞に輝いた生徒たちに賞状が贈られた。JA共済による「書道」「交通安全ポスター」コンクールの表彰式が開催○■どんな作品が大賞に選ばれた?JA共済連では次代を担う小・中学生に対して、書写教育を通じて人と人が助け合う相互扶助の気持ちを深めてもらい、また美術教育を