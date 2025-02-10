阪神のドラフト２位・今朝丸裕喜投手（１８）＝報徳学園＝がキャンプ休日となった１０日、沖縄県うるま市内の「ピオスの丘」を訪問した。同施設は水牛車の乗車体験ができる施設となっており、今朝丸も具志川組の新人選手とともに乗車した。「乗っていてスピードが意外と速いなって感じました」と仰天。久しぶりの休日には「こうやってリラックスした感じで遊べるのはプロ野球選手としていい時間になってるんじゃないかなと思い