「もらって困った手土産」というアンケート記事を、本当にその通りだなと思いながら読みました。それについて書くと、また余計に選ぶのを難しくさせてしまうかもしれませんが（笑）まず「食べ物」。同じ物をたくさんもらうと消費・賞味期限が気になるので、人に分けることが前提になります。そして観光地の名産品やランドマークになっている「置き物」。例えば北海道に行ってクマの木彫りのお土産。自分がクマ牧場にでも行って