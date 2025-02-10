大阪・関西万博の公式物販施設で販売される商品＝10日、大阪市大阪・関西万博の会場内で公式物販施設を展開する事業者が10日、大阪市で注目商品を報道陣にお披露目した。人気漫画「ドラゴンボール」や携帯液晶ペット「たまごっち」とコラボレーションした雑貨やお菓子などの土産物2500種類以上を準備。来場者に買い物も楽しんでもらい、会場を盛り上げたい考えだ。物販の主要店は、丸善ジュンク堂書店などの共同企業体やJR西日