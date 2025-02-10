沖縄都市モノレール、三井住友カード、ビザ・ワールドワイド・ジャパン、ジェーシービー、琉球銀行、日本信号、QUADRACは3月28日(予定)、クレジットカードやデビットカード等のタッチ決済による鉄道乗車サービスを沖縄都市モノレールの全駅で開始する。専用リーダタッチ決済対応のカード(クレジット・デビット・プリペイド)や、同カードが設定されたスマートフォン等を、新たに自動改札機に設置する専用リーダにタッチすることで、