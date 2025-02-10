Brad Brooks[９日 ロイター] - 米ニューメキシコ州の連邦地裁は９日、米政府が同州で拘束されているベネズエラ人男性３人をキューバのグアンタナモ米海軍基地に移送するのを阻止する予防的な命令を出した。男性の弁護士が明らかにした。連邦地裁はコメント要請に応じていない。判事の措置を確認する裁判所の文書も得られていない。憲法上の権利擁護に取り組む団体はこの日、男性３人がグアンタナモへの移送の可能性を阻止する