ファミリーマートは2月11日、「濃厚チーズinファミチキ」(248円)、「クリームチーズソースinクリスピーチキン」(198円)を全国のファミリーマートで発売する。「濃厚チーズinファミチキ」(248円)、「クリームチーズソースinクリスピーチキン」(198円)「ファミチキ」は2024年12月時点で累計販売数が23億食を超え、ファミマ全商品の中で売上数量No.1の商品となっている。2021年には「チーズインファミチキ」が販売され好評を博した。