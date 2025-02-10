TREASUREが、3月7日にスペシャルミニアルバム『Pleasure』でカムバックすることが発表された。発表とともに公開されたポスターには、春の始まりを告げるさわやかな雰囲気の手紙封筒の上に「Pleasure」「Special MINI ALBUM」、「2025.03.07.6PM」などの文字が刻まれ、「喜び」「楽しさ」を意味する「『Pleasure』というアルバムタイトル通り、新しい楽曲がどのような感動とときめきを届けてくれるのか、大きな期待が寄せられている