京都１１Ｒ・アルデバランステークス・馬トク激走馬＝タイセイドレフォン昨年序盤のスランプを脱し、１０月のブラジルＣでは６着（０秒５差）、インをうまく立ち回ったベテルギウスＳでも、その後、プロキオンＳを勝つサンデーファンデーに０秒５差の３着に食い下がり、内容を上げてきた。レパードＳ２着、平安Ｓ４着の地力は、このメンバーで上位級だけに、コンディションさえ整えばまだまだ戦える６歳馬だ。在厩調整の今回は