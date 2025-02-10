９日、長沙市天心区仰天湖桂花坪小学校で、拓本を体験する児童。（長沙＝新華社記者／陳沢国）【新華社長沙2月10日】中国湖南省長沙市内の小中学校は9日、新学期がスタートし、天心区にある仰天湖桂花坪小学校では、無形文化遺産のイベントが開催された。児童らは無形文化遺産の技術を体験することで、優れた伝統文化への誇りと自信を高めた。９日、長沙市天心区仰天湖桂花坪小学校で、無形文化遺産イベント会場で竜舞や獅子