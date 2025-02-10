【ソウル聯合ニュース】内乱首謀罪で起訴された韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は１０日、収容されているソウル拘置所で与党「国民の力」の国会議員らと面会した。面会した同党の金起荽（キム・ギヒョン）元代表によると、尹大統領は「党が自由守護、主権回復運動を真摯に後押しすれば国民から愛されるのではないか」と述べた。尹大統領と面会したのは金氏や秋慶鎬（チュ・ギョンホ）前院内代表、李竽圭（イ・