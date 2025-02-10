東京都議会の本会議場＝昨年12月東京都議会は10日、政治団体「都議会自民党」の裏金事件を受けた臨時会を開き、議会第1党の自民ではなく、小池百合子都知事が特別顧問を務める第2党の地域政党「都民ファーストの会」の増子博樹副議長（65）を議長に選んだ。議会局によると、確認できている1965年以降、第1党以外からの議長選出はなく、異例の事態。これに先立ち、議会は自民の宇田川聡史議長（60）の辞職を許可した。自民の内