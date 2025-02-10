NEXCO東日本は、新たに4つの料金所をETC専用料金所に変更する。対象となるのは、圏央道の牛久阿見インターチェンジ（IC）と坂東IC、東金道の高田IC、館山道の姉崎袖ケ浦IC。運用開始に合わせ、案内標識を設置する。牛久阿見ICは3月5日、高田ICは3月18日、坂東ICと姉崎袖ケ浦ICは3月25日のいずれも午前0時から、運用を開始する。