大韓航空は、バンクーバーでのウェストジェット航空の国内線への乗り継ぎで、乗り継ぎサービスの提供を2月6日から開始した。大韓航空のソウル/仁川発バンクーバー行きで到着後、ウエストジェット航空のカナダ国内線に乗り継ぐ人が対象となる。最終目的地までのスルーバッゲージのほか、税関を通過することなく入国審査専用チェックポイントを利用できる。一部の手荷物は対象外となる。