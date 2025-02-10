歌舞伎俳優の片岡愛之助が9日に自身のアメブロを更新。怪我から回復し3か月ぶりの舞台復帰が決定したことを報告した。この日、片岡は「怪我からの復帰初舞台が決まりました！！」というタイトルでブログを更新。「お待たせ致しました」と述べ、松竹創業130周年を記念した三月大歌舞伎 通し狂言『仮名手本忠臣蔵』が復帰作となることを報告した。続けて「三月四日の初日 夜の部Aプログラムから復帰させて頂くことになりました！」と