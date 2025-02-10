横浜赤レンガ倉庫でいちごの祭典「Yokohama Strawberry Festival（ヨコハマストロベリーフェスティバル）2025」が2月6日からスタート。3月2日までの期間中、過去最多となる延べ40店舗が出店し、いちごスイーツ＆ドリンクから雑貨まで、多彩な“いちご”が勢ぞろいします。いちごでいっぱいの会場の様子をリポートします（画像は筆者撮影＜一部提供＞、価格は税込）。【画像】横浜でしか買えない「かわいい＆絶品スイーツ」6選テー