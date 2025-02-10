悪質な運転による死傷事故を適正に処罰するため、鈴木法務大臣は先ほど、危険運転致死傷罪の見直しに向けた法改正を法制審議会に諮問しました。現行の危険運転致死傷罪は、「制御が困難な速度」や「アルコールの影響で正常な運転が困難な状態」で車を運転し、人が死傷する事故を起こした場合に適用されます。ただ、法定速度を大幅に超えた場合や、大量に飲酒した場合など悪質なケースでも適用されないことがあり、事故の遺族らから