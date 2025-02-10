都内を走るJR埼京線の車内で、乗客から財布を盗んだとしてベトナム人の男が逮捕されました。警視庁によりますと、ベトナム国籍のチャン・キム・ニャット・ミン容疑者は、8日、池袋駅から板橋駅の間を走るJR埼京線の車内で、乗客の男性のポーチから現金およそ25万円などが入った財布を盗んだ疑いが持たれています。埼京線では別のスリ被害があり、防犯カメラの捜査などから、チャン容疑者が浮上していて、捜査員が警戒していたとこ